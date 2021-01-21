Джон Кирби вернулся в Пентагон в качестве куратора пресс-отдела

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Джон Кирби вернулся в Министерство обороны США в качестве куратора пресс-отдела этого ведомства. Об этом свидетельствует сообщение для печати, распространенное в среду Пентагоном.

Как отмечается в этом документе, Кирби был приведен к присяге в качестве помощника министра обороны США по связям с общественностью. При администрации США во главе с президентом Бараком Обамой он уже работал в Пентагоне на схожей должности. Затем Кирби руководил пресс-службой Госдепартамента США.

В пресс-релизе говорится, что в среду в Пентагоне были приведены к присяге, в том числе в режиме онлайн, в общей сложности 25 человек. Речь идет в основном о чиновниках среднего звена. Среди них - глава аппарата министра обороны Келли Мэгсэмен, специальный помощник министра по вопросам отношений с Китаем Эли Рэтнер, специальный помощник министр по вопросам безопасности в региона Индийского и Тихого океанов Вероника Вальдес.