Генсек ООН приветствует решение США вернуться в Парижское соглашение по климату

ТАСС, 21 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение американского президента Джозефа Байдена вернуть США к обязательствам Парижского соглашения по климату.

"Я тепло приветствую решение президента Байдена вновь вступить в Парижское соглашение по климату и присоединиться к растущей коалиции правительств, городов, государств, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом", - говорится в заявлении генсека, опубликованном в среду на сайте ООН.

Генсек также выразил надежду на лидерство США в ускорении достижения цели углеродной нейтральности. "Я намерен тесно сотрудничать с президентом Байденом и другими лидерами для преодоления чрезвычайной климатической ситуации и восстановления от COVID-19", - отмечается в заявлении генсека.

Как сообщило ранее агентство Reuters, Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. В 2018 году тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о выходе США из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.