Премьер Японии рассчитывает на укрепление сотрудничества с США для борьбы с COVID-19

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает на укрепление сотрудничества с США при администрации нового президента Джозефа Байдена в области борьбы с коронавирусом, изменениями климата, а также с целью реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Я от всего сердца поздравляю президента США Байдена и вице-президента [Камалу] Харрис. Мы намерены тесно сотрудничать с новым президентом, чтобы добиться свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, мы намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом, изменениями климата и по другим важным международным вопросам", - сказал он.

Суга также отметил, что рассчитывает в надлежащее время провести телефонный разговор с Байденом.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.