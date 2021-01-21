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Пандемия COVID-19

Премьер Японии рассчитывает на укрепление сотрудничества с США для борьбы с COVID-19

Ёсихидэ Суга также отметил, что рассчитывает в надлежащее время провести телефонный разговор с новым президентом США Джозефом Байденом

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает на укрепление сотрудничества с США при администрации нового президента Джозефа Байдена в области борьбы с коронавирусом, изменениями климата, а также с целью реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Я от всего сердца поздравляю президента США Байдена и вице-президента [Камалу] Харрис. Мы намерены тесно сотрудничать с новым президентом, чтобы добиться свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, мы намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом, изменениями климата и по другим важным международным вопросам", - сказал он.

Суга также отметил, что рассчитывает в надлежащее время провести телефонный разговор с Байденом.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19Суга, Ёсихидэ
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