Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден к настоящему моменту подписал 15 указов, среди которых распоряжение о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга новой администрации Байдена для журналистов.

Какие указы Байден подписал в первый день пребывания в должности президента США

"Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных Байденом] исполнительных указах, - сказала она. - Для борьбы со смертоносным вирусом президент ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношение масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение".

По словам Псаки, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате.

Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. "Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам", - добавила пресс-секретарь.

Ранее о том, что Байден подписал указ об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения сообщило агентство Associated Press (AP).

Процесс выхода из ВОЗ был начат предыдущей администрацией Дональда Трампа. Трамп 29 мая 2020 года заявил о намерении полностью прекратить отношения страны с ВОЗ, обвинив организацию в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.