В Белом доме сообщили, что Байден позвонит Трюдо 22 января

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Джозеф Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в качестве президента США в пятницу, 22 января, и это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О возможных планах нового американского лидера позвонить президенту РФ Владимиру Путину информации пока нет, заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Его первый телефонный звонок иностранному лидеру будет в пятницу, [он позвонит] премьер-министру Трюдо. Я ожидаю, что они обсудят важность отношений [США] с Канадой и его решение по [отмене строительства трубопровода из Канады в США] Keystone XL, - сказала она. - У меня пока нет [информации] о его планах относительно звонка президенту Путину".

Псаки предполагает, что сначала Байден созвонится с лидерами стран - союзниц и партнеров США. "Он чувствует, что важно восстановить эти отношения и обсудить текущие мировые угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - добавила Псаки.

По слова Псаки, Белый дом пока не может объявить о каких-либо планах первого зарубежного визита президента США. "На данный момент у меня нет для вас каких-либо деталей по зарубежной поездке [Байдена], надеюсь, [они] появятся в определенный момент времени", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Администрация Байдена "работает всего только шесть часов", а журналисты уже спрашивают о зарубежной поездке, выразила изумление Псаки. При этом, отвечая на вопрос журналистов, она добавила, что готова к зарубежной поездке нового главы государства.

Вопрос о ядерной сделке с Ираном

Псаки также сообщила, что Байден намерен в качестве одной из приоритетных задач обсудить с лидерами других стран вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Президент ясно дал понять, что с помощью дипломатии США добиваются продления срока действия и укрепления ограничений на ядерную программу Ирана, - отметила она. - Для этого Иран должен возобновить практику соблюдения ограничений ядерной программы, предусмотренную соглашением. Мы ожидаем, что этот вопрос будет обсуждаться с нашими партнерами и союзниками".

В 2018 году президент Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.