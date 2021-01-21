Белый дом: власти США оставляют за собой право отвечать на предполагаемые кибератаки

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Администрация нового президента США Джозефа Байдена оставляет за собой право отвечать на предполагаемые хакерские атаки из-за рубежа, когда посчитает это целесообразным. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Что касается SolarWinds, мы говорили об этом ранее, до его [Байдена] инаугурации, состоявшейся сегодня. Мы, конечно, оставляем за собой право ответить в то время, которое мы выберем, и тем способом, который посчитаем целесообразным, на любую кибератаку", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли администрация какие-либо меры в связи с кибератакой на американские ведомства. Псаки добавила, что помощники Байдена только приступили к работе, она не представила данных о конкретных планах на указанном направлении.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion ("Орион") компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства. Занимавший в то время пост госсекретаря США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США, подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".