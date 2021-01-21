Депутат Рады заявил, что авиаслужба Украины может не выпустить самолет с Медведчуком в РФ

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолет с главой политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом в четверг сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива.

"Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время в пресс-службе Медведчука ТАСС сообщили об отсутствии такой информации.

Посредничество Медведчука

В субботу, 16 января, было опубликовано совместное заявление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о том, что они в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. Отмечалось, что в эту группу войдут женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица. В среду уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила об ожидании Киева передачи в ближайшее время Украине представителями ДНР и ЛНР девяти удерживаемых лиц в одностороннем порядке. По ее словам, передача может состояться в среду вечером, либо же в четверг утром. Она не назвала фамилии граждан. Денисова также сказала, что вопрос взаимного обмена удерживаемыми лицами обсуждается в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, однако прогресса в переговорном процессе нет.

Позднее в тот же день украинский МИД назвал ударом по нормандскому формату (Германия, Россия, Украина, Франция) решение ДНР и ЛНР передать не Украине, а главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку группу удерживаемых там украинских граждан.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита в нормандском формате, состоявшегося в декабре 2019 года. Уже 29 декабря 2019 года прошел первый за два года большой обмен удерживаемыми лицами: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. 16 апреля 2020 года состоялся еще один обмен, в ходе которого Киев передал 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая прописана в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, украинская сторона не выполняет договоренность о "юридическом очищении" всех освобожденных: на Украине лица, переданные Киевом республикам Донбасса, по-прежнему остаются в статусе разыскиваемых.