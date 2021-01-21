США заявили на сессии Исполкома ВОЗ о намерении присоединиться к инициативе COVAX

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил отказ Соединенных Штатов от выхода из организации и сообщил, о том, что Вашингтон присоединится к международному механизму доступа к вакцинам COVAX и инициативе ACT-Accelerator. С таким заявлением он выступил в четверг на сессии Исполкома ВОЗ, проходящей в онлайн-формате.

"Мне особенно отрадно объявить, что Соединенные Штаты останутся членом Всемирной организации здравоохранения", - сказал Фаучи. Он сообщил, что в течение дня в четверг президент США Джозеф Байден выпустит директиву, касающуюся "намерения США присоединиться к механизму COVAX, а также поддержать ACT-Accelerator".