СМИ: премьер Монголии подал в отставку после скандала с матерью новорожденного

УЛАН-БАТОР, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку из-за общественного недовольства, вызванного скандалом с перевозкой недавно родившей женщины без теплой верхней одежды в стационар для зараженных коронавирусом. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее премьер предложил отправить в отставку весь кабинет министров из-за этого инцидента. В своей речи он выразил сожаление из-за случившегося.

"Два члена моего кабинета министров решили уйти в отставку. Когда я формировал кабинет, я планировал работать с ними всеми как с командой. Поэтому, как премьер-министр, я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности", - приводит агентство Montsame слова премьера.

Ухнаагийн Хурэлсух считает, что в организации протестов в связи со скандалом, прошедших 20 января, принял участие президент Халтмаагийн Баттулга. Премьер-министр уточнил, что не собирается отказываться от дальнейшего участия в политике.

20 января министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке. Причиной такого шага стало общественное недовольство, вызванное инцидентом с перевозкой женщины и ее младенца в стационар для инфицированных коронавирусом.

Как сообщает агентство Мontsame, 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

20 января в центре Улан-Батора состоялась акция протеста в связи со случившимся. Собравшиеся осудили "бесчеловечное отношение" к роженице и потребовали отставки заместителя премьер-министра и министра здравоохранения.