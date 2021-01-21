Ниинистё обсудил с Путиным ситуацию с Навальным

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, связанную с задержанием Алексея Навального. Об этом сообщила канцелярия финского президента.

"Ниинистё и Путин провели 21 января в первой половине дня телефонный разговор. Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого [факта] на отношения между странами Европы и Россией", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры также "продолжили дискуссию об отношениях крупных стран и контроле над вооружениями".

Разговор состоялся по инициативе финской стороны, добавили в канцелярии.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.