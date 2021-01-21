У здания КС Молдавии, который рассматривает вопрос о русском языке, проходят протесты

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Заседание Конституционного суда (КС) Молдавии, который рассматривает в четверг требование отменить закон, придающий русскому статус языка межнационального общения, началось под звуки протестов. К зданию пришли как сторонники оппозиционных проевропейских партий, требующих отмены этого закона в суде, так и общественные активисты, поддерживающие его.

У суда выстроились демонстранты партии "Наши" с плакатами "Застрахуй языки от произвола", "Руки прочь от языков", "Остановим языковой геноцид". С другой стороны - представители проевропейского движения "Демократия дома", которые скандируют в мегафоны: "Говорите на своем языке в Сибири", "Долой российскую мафию", - передает корреспондент ТАСС с места события. К зданию суда прибыли усиленные наряды полиции, которые выстроились в цепь, чтобы предотвратить возможные столкновения.

Накануне бывший президент Игорь Додон заявил, что возглавляемая им крупнейшая Партия социалистов (ПСРМ) сделает все, чтобы отстоять статус русского языка, который использует более трети населения. Он потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", принятый в 1989 году. По этому документу молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вновь вернули статус межнационального, а Додон подписал его 18 декабря, за несколько дней до своей отставки с поста президента. По нему государственные органы, чиновники, обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.

Против инициативы социалистов по языку выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, которая поддерживает нынешнего президента Майю Санду, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы. Их представители бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языке, а потом оспорили его в КС.