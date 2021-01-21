Лукашенко предложил ужесточить наказание за неуплату налогов по примеру США

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству ужесточить наказание за неуплату налогов, взяв за основу пример США. Такое мнение он высказал на совещании с руководством Совета министров в четверг, сообщает президентская пресс-служба.

"Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки, - отметил он. - Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки".

По словам Лукашенко, в Белоруссии "целые отрасли уходят в тень", при этом власти на это "спокойно смотрят". Он, в частности, указал на выплату зарплат в конвертах, отметив, что за подобные нарушения также должна быть введена "серьезнейшая ответственность". "Примите это к исполнению немедленно", - потребовал глава государства.

Лукашенко также подверг правительство критике за проект государственной инвестиционной программы. По его словам, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, непростой обстановки в мире, возможно, строительство тех или иных объектов, которые не дадут быстрой финансовой отдачи, можно было бы перенести на последующие годы. "Свободных денег, шальных денег нет. Тем более для тех объектов, которые сами должны приносить доход. А любое затягивание сроков их реализации - это финансовые потери, которые кто-то будет вынужден оплатить", - отметил Лукашенко, касаясь некоторых коммерческих проектов.

В отношении приватизации Лукашенко подчеркнул, что сохраняются ранее определенные в стране подходы. "По приватизации мы концептуально определились, и это принято народом. Полная свобода развития частной собственности, государственно-частного партнерства. Пожалуйста, действуйте, но то, что создано народом, не трогайте, - сказал президент. "Это крайний случай и отдельное рассмотрение вопросов", - подчеркнул он.