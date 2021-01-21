ЕСПЧ обязал Украину выплатить более €300 тыс. по искам от участников "майдана"

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Власти Украины должны выплатить €322 тыс. в качестве компенсаций по искам 39 участников событий, связанных с акциями "майдана" в Киеве и других городах страны в 2013-2014 годах. Об этом сообщил в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"ЕСПЧ единогласно постановил, что имели место многочисленные нарушения статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, запрещающей пытки и унижающее достоинство обращение, статьи 11 ("Свобода собраний и объединений"), а также нарушение статьи 2 ("Право на жизнь") и статьи 8 ("Право на уважение частной жизни"), - гласит коммюнике. - 38 заявителей по этим пяти делам - украинцы, еще один - гражданин Армении. Все они присутствовали на месте или играли роль в событиях на "майдане".

Истцы в частности заявляли претензии в связи с разгоном протестов и жестокостью со стороны правоохранительных органов, "похищением активистов и жестоким обращением с ними", а также в связи с гибелью одного из демонстрантов. Отмечается, что "все заявители сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции ("титушками")".

Со своей стороны суд пришел к заключению, что власти "сознательно применили жестокие меры", и что государство несет ответственность за убийство одного протестующего. "Многие постановления о задержании были произвольными, власти намеренно пытались сорвать изначально мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание, - говорится в заключении. - В целом, по мнению суда, обнаруженные нарушения, очевидно, являлись частью стратегии властей. Также расследование событий во многих случаях было признано неэффективным".

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения.

21 февраля представители оппозиционных сил подписали с президентом Виктором Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, глава государства вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя шесть лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.