Меркель напомнила, что не одобряет экстерриториальные санкции США

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Германия не одобряет экстерриториальные санкции США, позиция Берлина по вопросу "Северного потока - 2" не поменялась. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг в Берлине.

"Экстерриториальные санкции - средство, которое, с моей точки зрения, не в порядке [вещей]", - сказала она.

"Моя позиция не поменялась", - подчеркнула канцлер.

Ранее канцлер говорила, что проект является экономическим, и его следует завершить.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), в которые американцы решили включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.