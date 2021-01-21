Глава МИД Белоруссии и посол РФ обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и посол России в республике Дмитрий Мезенцев на встрече в четверг обсудили двусторонние отношения стран, а также взаимодействие в интеграционных объединениях. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, дальнейшего взаимодействия в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций", - сказано в сообщении.