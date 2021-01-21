Парламент Монголии принял отставку премьера и его кабинета

УЛАН-БАТОР, 21 января. /ТАСС/. Парламент страны абсолютным большинством голосов принял отставку премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсуха и его кабинета министров. Об этом в четверг сообщило агентство МОНЦАМЭ.

Как отметил один из депутатов парламента, отставка главы правительства по собственному желанию произошла впервые в истории страны после принятия действующей конституции в 1992 году. Как указывает МОНЦАМЭ, уходящее правительство было сформировано лишь в июле прошлого года. Правящая партия назовет кандидата в премьер-министры в пятницу.

В среду премьер-министр сначала предложил отправить в отставку свой кабинет, а затем сам выразил готовность покинуть занимаемую должность. Причиной для сложения полномочий стал общественный скандал, вызванный перевозкой недавно родившей женщины без теплой верхней одежды в стационар для зараженных коронавирусом.

Как сообщает агентство МОНЦАМЭ, 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

20 января в столице Улан-Баторе прошла акция протеста в связи со случившимся. В тот же день министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке.

По мнению Ухнаагийн Хурэлсуха, в организации протестов принял участие президент Халтмаагийн Баттулга. Уходящий премьер уточнил, что не собирается отказываться от дальнейшего участия в политике.