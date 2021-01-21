Германская сторона получила новый запрос Генпрокуратуры России по Навальному

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство юстиции ФРГ получило новый запрос Генеральной прокуратуры (ГП) России по инциденту с Алексеем Навальным; он связан с ответом германской стороны на предыдущие ходатайства РФ. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Министерства юстиции и защиты прав потребителей Германии.

"Сегодня в Федеральное ведомство юстиции поступило письмо Генпрокуратуры России, которое касается ответа на предыдущие четыре запроса об оказании правовой помощи", - отметили в министерстве.

Представитель Минюста ФРГ уточнил, что власти Германии ответили на предыдущие ходатайства в соответствии с европейской конвенцией об оказании правовой помощи, а также насколько это было возможно сделать в рамках предоставленной российской Генпрокуратурой информации.

Ранее в четверг пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что был направлен очередной запрос по случившемуся с Навальным, в котором ведомство призвало власти ФРГ исполнить ранее направлявшиеся ходатайства. В ГП пояснили, что поскольку большая часть запросов российского следственного органа [управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу] была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

Всего с 27 августа по 28 сентября 2020 года в Федеральное ведомство юстиции ФРГ было направлены четыре запроса о правовой помощи по инциденту с Навальным, которому стало плохо во время полета из Томска в Москву.