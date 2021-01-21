В Сербии стартовали переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 21 января. /ТАСС/. Официальные переговоры о производстве вакцины "Спутник V" на территории Сербии начаты при поддержке президента страны Александара Вучича. Об этом заявил в четверг министр инноваций и технологического развития, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович во время посещения фармкомпании "Генериум" во Владимирской области, сообщила пресс-служба министра.

"Благодаря президенту Вучичу российская сторона ответила на нашу просьбу, чтобы российская вакцина "Спутник V" производилась в Сербии. С высшего уровня российской власти дано указание найти возможность начать производство этой вакцины в Сербии в кратчайшие сроки", - заявил Попович, отметив, что "официальные переговоры о производстве вакцины на территории Сербии стартовали". В свою очередь директор компании "Генериум" Даниил Тальянский подтвердил "готовность российской стороны осуществить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов по производству российской вакцины против коронавируса в Сербии", говорится в сообщении.

"Нет нужды повторять, какое значение будет иметь для нас производство российской вакцины в Сербии. Во-первых, для здоровья и жизни граждан, а затем и для возможных перспектив распространения этой вакцины на Балканах и в Юго-Восточной Европе", - заявил Ненад Попович. По его словам, сербская сторона подписала с компанией "Генериум" протокол, определяющий дальнейшие шаги по совместному производству вакцины "Спутник V". В ближайшие дни российские специалисты посетят сербский Институт вирусологии "Торлак" в Белграде, чтобы определить, какими кадровыми и техническими возможностями располагает это учреждение. В свою очередь и.о. директора Института "Торлак" Вера Стоилькович подчеркнула, что сербское учреждение "готово срочно предпринять все необходимые шаги для налаживания производства российской вакцины".

31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. В страну поступили 2,4 тыс. доз "Спутник V", до конца января ожидаются крупные партии.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград заинтересован в возможности совместного производства вакцины от коронавируса.