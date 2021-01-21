Конституционный суд Молдавии отклонил иск против повышения статуса русского языка

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения. Об этом заявила в четверг после заседания суда его председатель Домника Маноле.

"Суд рассмотрел запросы депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу, в которых они просили высказаться о Законе "О функционировании языков на территории Молдовы", который принял 16 декабря парламент и признал его не соответствующим конституции. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", - сказала Маноле. В этом законе русский был обозначен как язык межнационального общения.

Накануне бывший президент Игорь Додон заявил, что возглавляемая им крупнейшая Партия социалистов (ПСРМ) сделает все, чтобы отстоять статус русского языка, который использует более трети населения. Он потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", принятый в 1989 году. По этому документу молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вновь вернули статус межнационального, а Додон подписал его 18 декабря, за несколько дней до своей отставки с поста президента. По нему государственные органы, чиновники, обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.

Против инициативы социалистов по языку выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, которая поддерживает нынешнего президента Майю Санду, Демократической партии и других формирований, представители которых бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языке, а потом оспорили его в КС.