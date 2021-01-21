Додон: социалисты отстоят статус русского в Молдавии как языка межнационального общения

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон подверг критике решение Конституционного суда (КС), признавшего незаконным закон о языках, в котором русский был наделен статусом языка межнационального общения.

"КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться", - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Русский язык в Молдавии потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года. По этому документу молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вернули статус межнационального, а Додон подписал его 18 декабря - за несколько дней до истечения его президентского мандата. По новому закону о языках государственные органы и чиновники обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском.

Против этой инициативы социалистов выступили депутаты от проевропейских ПДС, Демократической партии и других формирований, представители которых бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языках. После они оспорили его в КС. 21 января Конституционный суд признал закон не соответствующим конституции.