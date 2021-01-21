ЕП призвал к санкциям и блокированию "Северного потока - 2" из-за ареста Навального

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали его освобождения, блокирования "Северного потока - 2", ужесточения санкций против России в целом, а также российских "пропагандистов", олигархов и членов их семей, и "всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального". Текст документа опубликовала пресс-служба ЕП. Европарламент также объявил о своей полной солидарности с "демократически настроенными жителями России".

Резолюции Европарламента не являются выражением официальной позиции ЕС и носят лишь рекомендательный характер даже для исполнительных структур самого Евросоюза.

Больше санкций

"Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению", - говорится в документе. Европарламент также призвал расследовать "покушение на убийство" Навального и провести "международное расследование нарушений Россией своих обязательств в сфере химического оружия". Европарламент также заявил, что "считает поведение России недостойным страны - члена Совета Европы".

"Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию в ходе следующего заседания [25 января] и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму Навального", - говорится в документе. "ЕС должен перестать быть благодатным местом для российских денег непонятного происхождения", - подчекрнули в ЕП.

"Европарламент призывает ЕС и его страны - члены разработать новую стратегию ЕС по отношениям с Россией, построенной на поддержке гражданского общества, которое продвигает ценности демократии и верховенства закона, фундаментальные права и свободы человека. Призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту "Северный поток - 2", который должен быть остановлен немедленно", - говорится в тексте резолюции.

О ситуации вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Российский министр отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".

Алексей Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.