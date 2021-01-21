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Конгрессмены обсудят, когда передать Сенату обвинительное заключение по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США обсудит в следующие несколько дней, когда передать Сенату обвинительное заключение по импичменту уже бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что верхняя палата проинформировала ее о "готовности принять" обвинительное заключение по импичменту Трампа. Спикер подчеркнула, что обсудит с группой конгрессменов-демократов "в ближайшие дни, когда Сенат будет готов получить статью".

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