Кравчук заявил, что санкции в отношении РФ будут "расширяться и становиться разнообразнее"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о намерении расширить и разнообразить санкции в отношении России, что, по его мнению, ускорит разрешение конфликта в регионе.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время", - сказал он в четверг в комментарии РБК-Украина. Глава украинской делегации полагает, что решить конфликт можно путем санкционного давления на РФ. "Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору", - отметил он.

Кравчук также заявил о необходимости новых подходов к урегулированию ситуации в Донбассе. "Если не будет дана оценка ситуации, не будут предложены новые подходы к дорожной карте (по урегулированию в Донбассе - прим. ТАСС), то надеяться на любые сдвиги в этом процессе будет невозможно", - заявил Кравчук.

Дорожные карты по Донбассу

Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в начале октября внесли на рассмотрение контактной группы проект дорожной карты, представляющий собой пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. В свою очередь Киев представил своей проект "плана совместных шагов". Предполагалось, что два документа будут согласованы, но это оказалось невозможно. Как заявили представители ДНР и ЛНР, украинский вариант дорожной карты по многим пунктам противоречит минским соглашениям. Это же отметил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, подчеркнувший, что, судя по представленному Киевом плану, власти страны не собираются вступать в диалог с жителями Донбасса и планируют "не прекращать, а расширять военные действия" в регионе.

На состоявшейся 12 января в Берлине встрече политсоветников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) вопрос о дорожной карте урегулирования также обсуждался. Как сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны "договорились, что будут подготовлены новые принципиальные подходы к формированию дорожной карты" в контактной группе. При этом в рамках "четверки" было решено вернуться к обсуждавшимся вопросам уже 22 января.