Партия социалистов Молдавии повторно выдвинет закон о русском языке, который отклонил КС

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии партия социалистов (ПСРМ) осудила решение Конституционного суда, признавшего не соответствующим Конституции закон о функционировании языков в стране, в котором русский прописан как язык национального общения, и намерена вновь внести его на рассмотрение парламента.

"Партия социалистов категорически осуждает решение Конституционного суда, принятое в отношении Закона о функционировании языков на территории Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В нем отмечено, что социалисты, представленные крупнейшей фракцией в парламенте, "повторно инициируют принятие закона о функционировании языков на территории Молдавии". В документе высказывается опасение, что решение КС по языку отрицательно скажется на процессе приднестровского урегулирования, "углубит недоверие между двумя берегами Днестра".

Ранее лидер социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил корреспонденту ТАСС, что КС принял это решение по запросу сторонников нынешнего главы государства Майи Санду, которая "обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии".

Русский язык в Молдавии потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года. По этому документу молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вернули статус межнационального, а Додон подписал его 18 декабря - за несколько дней до истечения своего президентского мандата. По новому закону о языках государственные органы и чиновники обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском.

Против этой инициативы социалистов выступили депутаты от проевропейских ПДС, Демократической партии и других формирований, представители которых бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языках. После они оспорили его в КС. 21 января Конституционный суд признал закон не соответствующим конституции.