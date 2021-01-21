Глава КС Молдавии считает недопустимым называть русский языком межнационального общения

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Домника Маноле считает недопустимым закон о закреплении за русским языком статуса языка межнационального общения. Об этом она заявила на брифинге, посвященном решению КС аннулировать этот закон.

"Опротестованный депутатами закон давал русскому привилегированный статус по отношению к другим языкам нацменьшинств, что не было предусмотрено конституцией. Основной закон не содержит понятия "язык межнационального общения", однако оспариваемый закон придавал русскому языку статус, аналогичный статусу государственного языка", - сказала Маноле. По ее словам, новый закон требовал дополнительных затрат на перевод документов и различных инструкций, на обучение госслужащих русскому языку, а также на оплату работы переводчиков. Она подчеркнула, что требующие дополнительных финансовых затрат изменения законодательства нуждаются в оценке правительства. "Поскольку соответствующей оценки кабмина не было, КС признал, что закон был принят с нарушением конституции", - пояснила она.

Со своей стороны, крупнейшая в Молдавии партия социалистов осудила решение КС и намерена вновь внести закон на рассмотрение парламента. Русский в Молдавии потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года. По этому документу молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вернули статус межнационального, а бывший президент Игорь Додон подписал его 18 декабря - за несколько дней до истечения своего мандата. По новому закону о языках государственные органы и чиновники обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском.

Против этой инициативы социалистов выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, Демократической партии и других формирований, представители которых бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языках. Позднее они оспорили его в КС. 21 января Конституционный суд признал закон не соответствующим конституции.