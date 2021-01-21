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WP: администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет

Американский чиновник высокого ранга заявил изданию, что договор "имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются конфронтационными"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом хочет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post.

"ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности США и имеет еще больший смысл, когда отношения с РФ являются конфронтационными", - заявил изданию американский чиновник высокого ранга.

При этом, по данным американских чиновников, новый глава вашингтонской администрации исключает "перезагрузку" в двусторонних отношениях с Москвой, как это делали многие президенты США с момента окончания холодной войны, пишет издание в своем материале.

Как отмечает The Washington Post, Байден в скором времени также намерен попросить директора Национальной разведки США Эврил Хейнс провести для него полную оценку в отношении предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2020 года в Соединенных Штатах, ситуации вокруг Алексея Навального, утверждений о готовности России выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также относительно недавней кибератаки на американские правительственные объекты.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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