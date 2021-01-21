Решением вопроса о доступе Трампа к Facebook займется надзорный совет

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Facebook передала решение вопроса о восстановлении доступа экс-президента США Дональда Трампа к его учетной записи в одноименной социальной сети независимому надзорному совету. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

Этот регулятор, созданный в прошлом году руководством Facebook, занимается решением спорных вопросов, касающихся контента, размещаемого в социальной сети. "Мы считаем, что наше решение [о блокировке аккаунтов экс-президента в социальных сетях Facebook и Instagram] было верным, - указывается в заявлении руководства Facebook. - Учитывая значение этого решения, мы считает необходимым, чтобы комиссия оценила его и пришла к собственному независимому заключению относительно того, необходимо ли сохранять блокировку".

"До тех пор пока комиссия не вынесет собственное решение, доступ господина Трампа [к его учетным записям] будет заблокирован", - указывается в документе. При этом в руководстве компании выразили надежду на то, что независимые эксперты подержат их решение о блокировке аккаунтов экс-президента в социальных сетях.