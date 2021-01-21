Саммит ЕС одобрил признание между странами союза антигенных и ПЦР-тестов на коронавирус

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза одобрили использование антигенных экспресс-тестов, а также взаимное признание во всем сообществе результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, который проходит в четверг вечером в режиме онлайн.

"Сегодня государства-члены единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общие рамки для использования быстрых антигенных тестов и взаимного признания результатов тестов COVID-19 по всему ЕС", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что это решение "поможет смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка". "Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - говорится в нем.

Таким образом, все страны ЕС должны признавать результаты экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Кроме того, рекомендация Совета включает "обмен стандартизированным набором данных (через цифровую платформу), разработку общего списка экспресс-тестов на антигены COVID-19, определение приоритетов ситуаций для использования таких тестов (например, контакты подтвержденных случаев заболевания, кластеры вспышек) и многое другое", - поясняется в заявлении.

Наконец, "рекомендация включает в себя перспективные положения для решения проблем развивающейся пандемии". "Общий список соответствующих быстрых антигенных тестов COVID-19 должен быть достаточно гибким для добавления или удаления тех тестов, эффективность которых зависит от мутаций COVID-19", - говорится в документе.