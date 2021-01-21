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Пандемия COVID-19
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Байден объявил о введении карантина для прибывающих в США

Американский лидер не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция
Президент США Джозеф Байден AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Джозеф Байден
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. Об этом сообщил в четверг президент США Джозеф Байден.

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"Сегодня мы предпримем дополнительные действия исполнительного характера, чтобы продлить требование носить маски во время поездок между [американскими] штатами поездом, самолетом и автобусом. И в свете появления нового штамма COVID (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), о котором становится известно, мы сейчас вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран. В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест [на новый коронавирус] еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку", - заявил глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

Он не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция для прибывающих в США из-за границы. Также Байден не пояснил, когда именно новые меры вступят в силу.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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