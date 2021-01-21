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Пандемия COVID-19
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Албания объявила российского дипломата персоной нон грата

Алексея Кривошеева обвиняют в нарушении эпидемиологических мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов
© AP Photo/Hektor Pustina

ЗАГРЕБ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Албании объявило российского дипломата персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг албанский телеканал Top channel.

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"Правительство Албании объявило персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева, который не следовал антикоронавирусным мерам с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального объявления", - приводит телеканал заявление министерства Европы и иностранных дел Албании.

При этом отмечается, что информация о нарушениях российским дипломатом действующих карантинных мер поступала с апреля 2020 года. "К сожалению, дипломат продолжал не следовать мерам, несмотря на выражение доброй воли обеих сторон не повторять нарушений", - подчеркнули в албанском дипведомстве.

Вместе с тем в министерстве указали, что стремятся к укреплению дружеских отношений с Российской Федерацией. В МИД выразили надежду, что Россия с пониманием отнесется к "этому решению, принятому в тяжелый период для всего мира".

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в настоящее время в Албании зафиксированы более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения умерли более 1,2 тыс. человек.

Теги
АлбанияРоссияПандемия COVID-19
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