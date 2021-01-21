Чешский парламент продлил в стране режим ЧС из-за коронавируса

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии продлила в четверг действие введенного в стране из-за коронавируса 5 октября прошлого года режима чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 22 января, до 14 февраля. Об этом информировала пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"За предложение продлить режим ЧС проголосовали 53 из 98 депутатов, присутствовавших на заседании нижней палаты", - отмечается в сообщении.

Предложение продлить режим ЧС внесло в нижнюю палату правительство республики, добивавшееся его продления на 30 дней, до 21 февраля. Эта инициатива не получила одобрения у депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), на голоса которых в высшем законодательном органе опирается кабмин. Предложение поддержали парламентарии - представители партий правительственной коалиции, состоящей из возглавляемого премьером Андреем Бабишем политического движения "Акция недовольных граждан" и Чешской социал-демократической партии.

Коммунисты в обмен на поддержку правительства потребовали от него ускорить возвращение в школы учеников, переведенных на дистанционное обучение. Они настаивают на том, чтобы это произошло не позже 1 февраля. Депутаты от КПЧМ также считают необходимым смягчить социальные ограничения, из-за которых в республике закрыты большинство магазинов и предприятия по оказанию бытовых услуг населению.

Кроме того, глава фракции КПЧМ Павел Ковачик заявил о необходимости отказаться от практики исключительного приобретения для жителей страны вакцины против коронавируса только у компаний из стран Запада. Чехия сталкивается с недостатком этих препаратов. Власти, по его мнению, должны начать переговоры о покупке российских и китайских вакцин. Ранее с такой идей выступил первый вице-спикер нижней палаты чешского парламента и председатель КПЧМ Войтех Филип.

Ситуация с коронавирусом и ограничения

Режим ЧС обеспечивает властям возможность оперативного введения и ужесточения действующих в стране мер против коронавируса. В Чехии сохраняются масочный режим и жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы.

Общее число заразившихся коронавирусом в Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, за время эпидемии составило 917 359. В результате вызываемого вирусом заболевания умерли 14 973 жителя республики. Режим ЧС действовал в стране весной прошлого года - с 12 марта по 17 мая.