В Госдепе осудили теракт в Багдаде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. США осуждают теракт на площади Ат-Таяран в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека и более 110 получили ранения. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении временно исполняющего обязанности госсекретаря США Дэна Смита.

"Мы самым категорическим образом осуждаем сегодняшние террористические атаки в Багдаде. В результате двойного теракта погибли по меньшей мере 32 человека, многие получили ранения. Это были жестокие акты массового убийства и отрезвляющее напоминание о терроризме, который продолжает угрожать жизням невинных иракцев. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования семьям жертвам и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - указано в заявлении.

Как информировал телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракские источники, в Багдаде в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, террористическая атака была совершена двумя смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности.