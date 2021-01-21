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Палата представителей разрешила Ллойду Остину занять пост шефа Пентагона

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина в порядке исключения на посту шефа Пентагона. Голосование транслировалось на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Кандидатура Остина была выдвинута на пост министра обороны нынешним президентом США Джозефом Байденом в прошлом месяце. Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. То есть этот запрет распространяется и на Остина, который покинул службу весной 2016 года.

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