AP: США намерены передать России 21 января предложение по продлению ДСНВ

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Власти США намерены в четверг передать послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированный источник.

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документа послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня", - отмечает агентство. Другой собеседник подтвердил предложение, но не сообщил каких-либо деталей.

Ранее газета "Вашингтон пост" выступила с утверждением, что новая американская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом намерена продлить договор на пять лет.