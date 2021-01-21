{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: США намерены передать России 21 января предложение по продлению ДСНВ

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Власти США намерены в четверг передать послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированный источник.

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документа послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня", - отмечает агентство. Другой собеседник подтвердил предложение, но не сообщил каких-либо деталей.

Ранее газета "Вашингтон пост" выступила с утверждением, что новая американская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом намерена продлить договор на пять лет.

Протесты сторонников Трампа в США
Демократы попросили ФБР проверить сервис Parler из-за штурма Конгресса
Ранее приложение Parler, популярное у сторонников бывшего американского лидера Дональда Трампа, было удалено из магазинов Apple и Google, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга
Читать полностью