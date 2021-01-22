Саммит ЕС признал возможность нового ограничения необязательных поездок внутри Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Лидеры стран-членов Евросоюза признали возможность нового ограничения несущественных поездок внутри сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

"Мы знаем, что будет необходимо принять дополнительные меры, чтобы ограничить необязательные поездки. И в ближайшие дни и недели мы будем работать над этой идеей", - сказал он.

Открытые границы

Границы Евросоюза в условиях пандемии коронавируса должны оставаться открытыми, однако несущественные поездки необходимо строго ограничить, заявил Мишель.

"Мы согласились, что границы должны быть открытыми, но все несущественные поездки должны быть строго ограничены", - сказал он.

Мишель говорил как о внешних, так и внутренних границах сообщества.

Сертификаты о вакцинации

Страны-члены Евросоюза должны согласовать сертификаты о вакцинации по медицинским причинам, заявил Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

"Что касается сертификатов о вакцинации, то мы считаем, что нам нужно согласовать их по медицинским причинам, и позже посмотреть, как они могут использоваться", - сказал он.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, к вопросу применения этих сертификатов необходимо подходить очень осторожно. "У нас есть медицинские вопросы: есть ли гарантия, что получивший вакцину человек не может быть носителем вируса? Как долго вакцина действует? Мы не знаем. Есть и политический вопрос: как соблюдать права тех, кто не имел доступа к вакцинам и тех, у кого есть причина не вакцинироваться? И как защищать базу данных людей? Поэтому нам нужны будут дебаты о том, как применять эти сертификаты", - пояснила она.

О конкретных сроках принятия сертификатов о вакцинации лидеры ЕС не сообщили.

С предложением создать единый сертификат вакцинации от коронавируса, признаваемый во всем Евросоюзе, выступило правительство Греции. Как отметила в конце прошлой недели официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, введение сертификатов стало бы "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке.

Вакцинация от COVID-19 в разных странах ЕС стартовала в конце декабря 2020 года - начале января. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.