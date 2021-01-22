Байден поручил разведке проверить вмешательство в выборы, кибератаки и историю с Навальным

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства, а также ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах за [атаки] на солдат США в Афганистане", - сказала она.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Что касается заявлений о причастности Москвы к кибератакам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призывал американские власти прекратить "голословно обвинять русских".