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Инаугурация Байдена

В Белом доме заявили, что Байден не планирует проводить телефонный разговор с Трампом

Перед сложением полномочий экс-президент оставил записку своему сменщику

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг на брифинге, что в планах президента США Джозефа Байдена нет телефонного разговора с бывшим главой государства Дональдом Трампом.

"Телефонного разговора в планах нет. Как он [Байден] и говорил, он не хочет обнародовать частную записку без одобрения бывшего президента, - отметила Псаки. - При этом я бы не сказала, что он стремится [провести] телефонный разговор, он лишь старался отнестись уважительно, когда получил письмо".

Трамп перед сложением полномочий оставил в Белом доме записку Байдену. В первый день президентства новый глава администрации США охарактеризовал послание как "очень великодушное", отказавшись раскрывать его детали. При этом он тогда заявил, что планирует лично переговорить с Трампом.

Демократ Байден был приведен к присяге на ступенях Капитолия в Вашингтоне 20 января. Республиканец Трамп находился у власти в США с января 2017 года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдИнаугурация Байдена
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