В Пентагоне отреагировали на решение Байдена продлить ДСНВ

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Решение президента США Джозефа Байдена выступить за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет служит интересам обеспечения обороны США и дает время на выработку новых договоренностей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби.

"Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны", - отметил он. "Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным", - признали в Пентагоне.

"Если мы оперативно не продлим ДСНВ, это ослабит понимание американской стороной состояния российских межконтинентальных ядерных сил", - убежден Кирби.

"Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев", - добавил он.

При этом, по его словам, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России. "Хотя мы взаимодействуем с Россией таким образом, что продвигаем тем самым американские интересы, мы в министерстве обороны также будет оставаться дальновидными относительно вызовов, которые представляет Россия <...>", - утверждал представитель американского военного ведомства.