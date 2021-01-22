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Лидер республиканцев в Сенате предложил отложить процесс импичмента Трампа до 13 февраля

Митч Макконнелл также посоветовал, чтобы статьи обвинения по импичменту Трампа передали сенаторам 28 января
Дональд Трамп AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Дональд Трамп
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) предложил график проведения процедуры в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа, который предполагает начало самого процесса в верхней палате после 13 февраля. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте законодателя.

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Резолюция об объявлении импичмента Дональду Трампу. Полный текст

Макконнелл предложил, чтобы обвинители из числа членов Палаты представителей передали сенаторам статьи обвинения в рамках импичмента Трампа 28 января. После этого он считает необходимым дать юристам бывшего президента две недели (до 11 февраля), чтобы предоставить письменный ответ на эти обвинения. Сам процесс, согласно предложенному им графику, должен начаться уже после 13 февраля.

Теги
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