Законодатель США представила резолюцию об импичменте Байдена через сутки после инаугурации

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) в четверг внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте президента Джозефа Байдена на следующий день после его инаугурации. Об этом говорится в распространенном ее пресс-службой заявлении.

"Байден неспособен занимать должность президента. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [при администрации 44-го президента Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - считает Грин, которая, как отмечает газета Politico, придерживается различных теорий заговора. По ее версии, Байден позволил сыну "выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".

При этом пресс-служба законодателя пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил демократ.

На прошлой неделе Грин заявляла о своем намерении инициировать импичмент демократа Байдена в первый его рабочий день. Она объявила об этом через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа.

Об аналогиях с Трампом

Обе палаты Конгресса США на данный момент контролируются однопартийцами Байдена. Кроме того импичмент главы вашингтонской администрации не пользуется значительной поддержкой в среде республиканцев. Все это указывает на то, что, скорее всего, конгрессмены даже не будут рассматривать данную резолюцию.

В 2017 году после инаугурации Трампа некоторые демократы также призывали к импичменту республиканца, однопартийцы которого тогда контролировали законодательный орган страны. Так, конгрессмен Эл Грин (от штата Техас) 17 мая 2017 года представил проект резолюции об импичменте Трампа в связи с тем, что тот отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Однако сразу после заявления он отложил свою собственную инициативу и даже не предложил проголосовать за нее.

В феврале прошлого года на Украине было открыто уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, но вскоре оно было закрыто, как и дело о покушении на бывшего украинского генпрокурора. Попытку отравления Шокина связывали с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента Хантер Байден.

В ходе предвыборной кампании в США помощники Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и вывести его из гонки за президентский пост. Тогда же со стороны сторонников республиканца высказывались и предположения о наличии неких "деловых интересов" Байдена в Китае, но все эти утверждения не получили подтверждения и не помешали последнему победить на выборах.

46-летняя Грин избрана в Конгресс на прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборах. Она является активным сторонником Трампа, который как-то назвал ее "восходящей звездой" Республиканской партии.