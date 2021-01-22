В США десятки юристов потребовали лишить адвоката Трампа лицензии

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Группа юристов подала жалобу в суд в американском штате Нью-Йорк, они требуют лишить лицензии Рудольфа Джулиани, который является личным адвокатом экс-президента США Дональда Трампа. Письмо, которое подписали более 40 специалистов, опубликовано в четверг профильной ассоциацией.

В документе подчеркивается, что Джулиани нарушил этические нормы, поскольку сыграл ключевую роль в "общенациональной кампании с целью убедить общественность и суды в том, что имели место масштабные фальсификации" на состоявшихся 3 ноября 2020 года всеобщих выборах. "Джулиани знал, что его утверждения о повсеместных фальсификациях на выборах были ложными", - говорится в письме. В числе тех, кто его подписал, бывшие прокуроры.

Юристы, подавшие данную жалобу, требуют провести расследование. Они настаивают на том, чтобы во время данного разбирательства Джулиани было запрещено заниматься юридической деятельностью.

Джулиани на прошлой неделе заявил, что занимается подготовкой доводов защиты в рамках процедуры импичмента Трампа. Он оставил пост президента США 20 января. Новым американским лидером стал Джозеф Байден.