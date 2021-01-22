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Председателем Национального комитета Демократической партии стал кандидат Байдена

Президент США выбрал Джейми Харрисона еще до своей инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Политика из штата Южная Каролина Джейми Харрисона 21 января избрали председателем Национального комитета Демократической партии (НКДП). Об этом сообщается на сайте организации.

Как сообщал ранее в этом месяце телеканал NBC, Джозеф Байден еще до инаугурации, состоявшейся в среду, выбрал Харрисона в качестве своего кандидата в председатели НКДП. Члены комитета провели встречу в формате видеоконференции, на которой утвердили выбор Байдена. До последнего времени председателем НКДП был Том Перес.

Харрисон заявил, что считает своей главной задачей "укрепление позиций партии", в том числе в свете предстоящих в 2022 году промежуточных выборов. Харрисон дал понять, что демократы намерены проводить агитацию, в частности, и в тех частях страны, где традиционно сильны республиканцы.

Заместителями Харрисона стали губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер и сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт.

Харрисон на состоявшихся в ноябре 2020 года всеобщих выборах претендовал на то, чтобы представлять Южную Каролину в Сенате Конгресса США. Он проиграл на выборах кандидату от Республиканской партии.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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