Politico: тысячи нацгвардейцев США вынуждены отдыхать на стоянках в окрестностях Капитолия

ТАСС, 22 января. Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США, расквартированных в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия и теперь проводят перерывы на отдых на улицах или на крытых автостоянках в его окрестностях. Об этом в четверг написала газета Politico.

По словам одного из гвардейцев, подразделению, отдыхавшему в корпусе Сената имени политика-республиканца Эверетта Дирксена (1896-1969), был отдан приказ покинуть здание. Группа бойцов переехала в соседнюю крытую парковку, где не было доступа в интернет, имелась лишь одна электрическая розетка и одна ванная комната на 5 тысяч солдат.

Газета также опубликована снимки, на которых можно видеть многочисленные группы людей в военной экипировке, отдыхающие прямо на полу.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) выразил возмущение в связи с публикацией Politico. "Если это правда, это возмутительно. Я докопаюсь до истины", - написал он на своей странице в Twitter.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

Ситуация в Вашингтоне

Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Сторонники бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе полицейский.