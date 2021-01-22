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Протесты сторонников Трампа в США

CNN: в США обвинили более 120 человек в организации беспорядков 6 января

Характер обвинений варьируется от незаконного проникновения в здание Конгресса до нападения на полицейских, отмечает телекомпания
Сторонники президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия, 6 января 2021 года EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Сторонники президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия, 6 января 2021 года
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия 6 января предъявлены уже более чем 120 жителям США. Об этом, как сообщила в пятницу телекомпания CNN, министерство юстиции проинформировало администрацию президента Джозефа Байдена.

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Характер обвинений варьируется от незаконного проникновения в здание Конгресса США до нападения на полицейских. Некоторым подсудимым, отмечает телекомпания, инкриминируются и более серьезные деяния - организация заговора и угрозы совершения насильственных действий. Представители Минюста уведомили новую администрацию о том, что "общенациональные поиски" подозреваемых будут продолжены.

В рамках этих усилий ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ увеличили на нынешней неделе до $75 тыс. награду за информацию о самодельных бомбах, обнаруженных 6 января вблизи Капитолия. Рост суммы вознаграждения, как полагает CNN, свидетельствует о том, что правоохранительные органы до сих пор не вышли на след преступников, изготовивших взрывные устройства и доставивших их в Вашингтон. Последнее позволяет предположить, что причастные к этому люди хорошо продумали организацию своей операции.

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