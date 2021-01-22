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Кризис в Сирии

СМИ: четыре человека погибли при израильском обстреле сирийской провинции Хама

Среди жертв - двое детей, передает агентство SANA

ТАСС, 22 января. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате израильского обстрела сирийской провинции Хама. Такие данные привело в пятницу сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По сведениям агентства, погибшие являлись членами одной семьи - двое детей и их родители. Еще четыре человека, среди которых также двое детей, получили ранения. В городе Хама в результате удара разрушены три жилых дома.

Ранее в пятницу агентство информировало о том, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских сил в провинции Хама. Утверждалось, что обстрел велся со стороны Ливана, а сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет.

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ЛиванСирияКризис в СирииИзраиль
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