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Оппозиция протестует у парламента Армении против избрания членов Высшего судебного совета

Ожидается, что депутаты рассмотрят кандидатуры бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна и юриста Давида Хачатуряна

ЕРЕВАН, 22 января. /ТАСС/. Около 100 представителей армянской оппозиции в пятницу начали акцию протеста у здания парламента Армении, таким образом выражая несогласие с инициативой парламентского большинства избрать двух новых членов Высшего судебного совета. Акцию протеста транслировали местные новостные порталы.

"Избрание новых членов Высшего судебного совета преследует одну единственную цель - сделать подконтрольным все судебные инстанции. Вы видите, что многие судьи отказываются выполнять незаконные требования властей - заключить под арест оппозиционеров. Новые члены Высшего судебного совета попытаются исправить эту ситуацию в пользу властей", - отметил один из участников акции протеста.

Парламентское большинство фракции "Мой шаг" в пятницу инициировало внеочередное заседание, в ходе которого законодательный орган рассмотрит кандидатуры бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна и юриста Давида Хачатуряна на пост членов Высшего судебного совета.

Высший судебный совет Армении является конституционным органом, который должен обеспечивать независимую деятельность судебных органов страны - он предлагает кандидатуры новых судей, уполномочен инициировать их увольнение, а также делать замечания. Совет состоит из 10 членов, пять из которых избираются парламентом, а пять - общим собранием судьей. На данный момент две должности в Совете оставались вакантными. Оппозиция выступает против того, чтобы парламент, большинство в котором составляет партия премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", избрал новых членов совета на эти места, так как опасается, что их займут сторонники премьера.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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