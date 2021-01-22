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Кризис в Белоруссии

Белорусские правозащитники сообщили о 18 задержанных участниках протестной акции в Минске

Ожидается, что их дела рассмотрят в суде

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов вечером 21 января задержали в Минске 18 участников акции протеста. Об этом сообщил в пятницу в незарегистрированной белорусскими властями правозащитной организации "Весна".

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По данным правозащитников, накануне вечером произошли задержания участников марша на улице Харьковская. Их доставили во Фрунзенское РУВД и Центр изоляции правонарушителей. Ожидается, что в пятницу их дела рассмотрят в суде.

В ГУВД Мингорисполкома эту информацию оставили без комментариев. "Не комментируем", - заявила ТАСС официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.

Ранее она сообщала, что милиция проводит проверку по всем несанкционированным собраниям граждан, продолжается работа по установлению лиц, которые принимали участие в акциях протеста. Ганусевич напомнила, что за участие и организацию подобных мероприятий предусмотрена ответственность административного и уголовного характера.

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