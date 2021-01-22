Лукашенко заявил, что Белоруссия "не рухнет на колени", несмотря на негативные факторы

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении республика все равно "не рухнет на колени". Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика, очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. <...> Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать", - сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

Он добавил, что год начинается в ситуации неопределенности. "И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого", - сказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что ответом властей протестующим оппонентам должны стать хорошие экономические показатели, отметив достигнутые определенные успехи страны в непростом 2020 году. В частности, по его словам, сельское хозяйство показало прирост по всем показателем на 5%, объем промышленного производства составил 99,3% к уровню 2019 года. В целом ВВП Белоруссии за 2020 год снизился на 0,9%.