Додон: решение КС отменить статус русского языка в Молдавии ведет к росту напряженности

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии отменить закон о языках, по которому русский был наделен статусом языка межнационального общения, может привести к протестам и росту напряженности в стране. Об этом заявил лидер крупнейшей Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон.

"Я уверен, что это решение КС будет иметь серьезные последствия - не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах страны, которые выльются в протест в Кишиневе. Сейчас кто-то вновь поднимает националистическую волну, это очень опасная тенденция", - сказал Додон в видеообращении, размещенном в пятницу на его странице в Facebook.

Он высказал мнение, что атака на русский язык началась с подачи нынешнего президента Майи Санду, когда она была министром образования в 2012 году и закрывала русские школы. "Она просила поддержки русскоязычных избирателей во время президентской кампании, дала обещание защищать их права, но не выполнила его", - напомнил Додон. Он подчеркнул, что социалисты повторно поставят на голосование в парламенте закон о языке в новой редакции и будут добиваться его принятия.

Русский язык в Молдавии потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года. По документу от 1989 года молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

В декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, по которому русскому языку вернули статус языка межнационального общения, а Додон подписал его 18 декабря - за несколько дней до истечения его президентского мандата. По новому закону о языках государственные органы и чиновники обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском.

Против этой инициативы социалистов выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, Демократической партии и других формирований, представители которых бойкотировали в декабре заседание парламента, на котором принимался новый закон о языках. Позже они оспорили его в КС. 21 января Конституционный суд признал закон не соответствующим конституции.