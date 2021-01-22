Глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест Алексея Навального и изложил позицию Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам телефонного разговора.

"Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального", - отмечается в нем.

Шарль Мишель сообщил Путину, что лидеры 27 стран ЕС на саммите в марте обсудят отношения с Москвой. "Председатель Евросовета проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении организовать в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией", - говорится в документе.

Кроме того, Шарль Мишель и Путин обсудили, в частности, важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. "В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней", - отмечается в заявлении.

Глава Евросовета и президент РФ также обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности и "стремления к меньшему количеству конфликтов и большему количеству решений".

Кремль о разговоре Путина и Мишеля пока не сообщал.